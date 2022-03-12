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Был визитной карточкой города: в Чернигове оккупанты разбомбили гостиницу "Украина"

Был визитной карточкой города: в Чернигове оккупанты разбомбили гостиницу "Украина"

Киев • УНН

 • 152894 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В центре Чернигова российские оккупанты разрушили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города. Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Сергей Шумило, информирует УНН.

Детали

"В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города. Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома", — написал Шумило.

По его словам, происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.

"Москальская орда уничтожает то, что возникло задолго до ее появления. (...) Просьба распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов, чтобы мир знал правду. Все эти преступления должны стать показаниями для международного трибунала в Гааге над русскими фашистами и лично недофюрером Путиным", — добавил Шумило.

Напомним

В Чернигове российские оккупанты авиаударами уничтожили центральный стадион и центральную детскую библиотеку.

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