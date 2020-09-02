Буславець впоралася з багатьма проблемами, окрім Енергоатому – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ольга Буславець стала очільником Міненерго на тлі значної кризи в енергетиці і за короткий проміжок часу впоралася з багатьма проблемами. Про це заявив експерт Юрій Корольчук у відповідь на заяву голови фракції “Слуга народу” Давіда Арахамії з приводу кризи в енергетиці, передає УНН.
Він нагадав, що в квітні, коли саме і призначали Буславець – було падіння споживання електроенергії через пандемію, яке призвело до проблем з енергобалансом і не коректною роботою українських генерацій, до яких входять зокрема АЕС, ТЕС, ГЕС.
“Вона вирішила питання енергобалансу, тобто взяла цю проблему на себе, це її стосувалося. Було також погашення заборгованостей шахтарям”, - зазначив він.
Єдине, з чим не до кінця поки впоралося Міненерго – це не ефективна робота Енергоатому. Хоча Міненерго вже збільшило можливість “Енергоатому” продавати до 40% своєї електроенергії на комерційних ринках, а Кабмін своєю чергою визначив юридичну формулу беззбитковості енергокомпанії.
“Енергоатом почав продавати електроенергію і торги поки що успішні”, - зазначив він.
Нагадаємо, Буславець виконала обіцянку зменшити “зелені” тарифи. Економія коштів українців складає 2 млрд грн щорічно.