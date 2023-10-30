Буревій у Києві встановив рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру 28 жовтня, коли на столицю обрушився буревій, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.
Нагадаємо
Смертельний буревій у Києві забрав життя двох чоловіків - віком 65 і 35 років.