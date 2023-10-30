Ураган в Киеве установил рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра 28 октября, когда на столицу обрушился ураган, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.
Напомним
Смертельный ураган в Киеве унес жизни двух мужчин - в возрасте 65 и 35 лет.