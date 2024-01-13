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Burberry знижує планові показники прибутку через прогнозований спад попиту на розкіш

Burberry знижує планові показники прибутку через прогнозований спад попиту на розкіш

Київ • УНН

 • 46757 перегляди

Burberry знижує прогноз прибутку через падіння попиту на предмети розкоші та зниження роздрібного доходу на 7%. Прогнозується зниження операційного прибутку на кінець року.

Лондонський модний гігант Burberry заявив, що уповільнення попиту на предмети розкоші посилилося в грудні і у результаті модний дім знизив свій річний прогноз прибутку. Про це пише Independent, передає УНН.

Деталі

Компанія заявила, що на торгівлю вплинуло тривале уповільнення попиту на предмети розкоші після зростання вартості життя і підвищення відсоткових ставок у всьому світі.

Головний виконавчий директор компанії Джонатан Екеройд заявив, що подальше уповільнення в ключовому грудневому торговому періоді негативно вплине на прибутковість компанії. Акції Burberry вже впали після попереднього оновлення в листопаді, коли компанія попередила, що зростання продажів відстає від запланованих показників через тиск на ринку предметів розкоші.

У п'ятницю Burberry повідомив, що роздрібні доходи за три місяці до 30 грудня знизилися на 7% до 706 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 900 млн доларів). Burberry повідомив акціонерам, що очікуваний операційний прибуток за фінансовий рік, що закінчиться в березні, становитиме близько 460 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 600 млн доларів).

Компанія також попередила, що очікує, що несприятливі валютні курси знизять її виручку та прибуток.

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