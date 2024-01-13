Burberry снижает плановые показатели прибыли из-за прогнозируемого спада спроса на роскошь

Лондонский модный гигант Burberry заявил, что замедление спроса на предметы роскоши усилилось в декабре и в результате модный дом снизил свой годовой прогноз прибыли. Об этом пишет Independent, передает УНН.

Детали

Компания заявила, что на торговлю повлияло длительное замедление спроса на предметы роскоши после роста стоимости жизни и повышения процентных ставок во всем мире.

Главный исполнительный директор компании Джонатан Экеройд заявил, что дальнейшее замедление в ключевом декабрьском торговом периоде негативно повлияет на прибыльность компании. Акции Burberry уже упали после предыдущего обновления в ноябре, когда компания предупредила, что рост продаж отстает от запланированных показателей из-за давления на рынке предметов роскоши.

В пятницу Burberry сообщил, что розничные доходы за три месяца до 30 декабря снизились на 7% до 706 миллионов фунтов стерлингов (около 900 млн долларов). Burberry сообщил акционерам, что ожидаемая операционная прибыль за финансовый год, который закончится в марте, составит около 460 миллионов фунтов стерлингов (около 600 млн долларов).

Компания также предупредила, что ожидает, что неблагоприятные валютные курсы снизят ее выручку и прибыль.

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