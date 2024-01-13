Burberry снижает плановые показатели прибыли из-за прогнозируемого спада спроса на роскошь
Киев • УНН
Burberry снижает прогноз прибыли из-за падения спроса на предметы роскоши и снижения розничного дохода на 7%. Прогнозируется снижение операционной прибыли на конец года.
Лондонский модный гигант Burberry заявил, что замедление спроса на предметы роскоши усилилось в декабре и в результате модный дом снизил свой годовой прогноз прибыли. Об этом пишет Independent, передает УНН.
Детали
Компания заявила, что на торговлю повлияло длительное замедление спроса на предметы роскоши после роста стоимости жизни и повышения процентных ставок во всем мире.
Главный исполнительный директор компании Джонатан Экеройд заявил, что дальнейшее замедление в ключевом декабрьском торговом периоде негативно повлияет на прибыльность компании. Акции Burberry уже упали после предыдущего обновления в ноябре, когда компания предупредила, что рост продаж отстает от запланированных показателей из-за давления на рынке предметов роскоши.
В пятницу Burberry сообщил, что розничные доходы за три месяца до 30 декабря снизились на 7% до 706 миллионов фунтов стерлингов (около 900 млн долларов). Burberry сообщил акционерам, что ожидаемая операционная прибыль за финансовый год, который закончится в марте, составит около 460 миллионов фунтов стерлингов (около 600 млн долларов).
Компания также предупредила, что ожидает, что неблагоприятные валютные курсы снизят ее выручку и прибыль.
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов11 январь 2024, 11:00 • 67879 просмотров
Burberry снижает плановые показатели прибыли из-за прогнозируемого спада спроса на роскошь
Burberry снижает прогноз прибыли из-за падения спроса на предметы роскоши и снижения розничного дохода на 7%. Прогнозируется снижение операционной прибыли на конец года.
Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего во время выполнения планового задания
Вертолет ВМС США MH-60R разбился в заливе Сан-Диего во время тренировок; шесть членов экипажа выжили и находятся под наблюдением врачей.
Борьба с наркомафией в Эквадоре: Президент Набоа анонсировал увеличение налогов на безопасность и показал проекты новых тюрем
Президент Эквадора Нобоа предлагает повысить НДС для финансирования борьбы с мафией и строительства новых тюрем на фоне всплеска насилия. Налог имеет целью собрать 1,3 миллиарда долларов для сил безопасности и реформирования пенитенциарной системы.
Враг на ВОТ обходит детские секции и ищет информаторов среди подростков
российские оккупанты ищут информаторов среди подростков в оккупированных спортивных клубах Запорожья, заставляя их доносить на сверстников и соседей.
Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море
Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.
Суд в Эстонии отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг
Эстонский суд отменил штрафы для двух мужчин, которые вывесили советский флаг, решив, что их действия не нарушали общественный порядок.
Экс-министра здравоохранения Вьетнама осудили на 18 лет за покупку ковид-тестов по завышенным ценам
Во Вьетнаме экс-министры, чиновники и другие должностные лица получили разные сроки заключения за участие в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при закупке тестов на COVID-19.
В НАТО не исключают, что война в Украине не завершится и в 2025 году
Представитель НАТО Мирча Джоане предполагает, что война в Украине может продолжаться и после 2025 года.
В Африке впервые за 50 лет страна к югу от Сахары получила статус свободной от малярии
Кабо-Верде объявлено ВОЗ свободной от малярии после того, как в течение трех лет не было зафиксировано ни одной местной передачи.
На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты
В Николаеве военнослужащий убил заместителя командира роты перед тем, как покончить с собой; ведется расследование.