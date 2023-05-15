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"Було досягнуто значного прогресу, але ще потрібно працювати": голова Єврокомісії про вступ України до ЄС

"Було досягнуто значного прогресу, але ще потрібно працювати": голова Єврокомісії про вступ України до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла "значного прогресу" щодо вступу в Європейський Союз, проте "ще потрібно працювати". Про це вона сказала під час спільного брифінгу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем напередодні самітів Ради Європи, G7 та ЄС-Республіка Корея, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Отже, є дуже чітка дорожня карта. У червні в нас буде усна презентація, це проміжний звіт. Важливий звіт, письмовий, запланований на жовтень. І я думаю, що Рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді. Це стосується не лише України, а й інших потенційних кандидатів. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала: "Було досягнуто значного прогресу, але ще потрібно працювати... І це залежить від країни-кандидата, наскільки швидко вони (кроки для вступу, ред.) виконуються та наскільки якісно".

Деталі

За словами президента Єврокомісії, одна з причин її візиту до Києва 8 травня була у тому, щоб "детально обговорити сім кроків, які проходить держава-кандидат Україна".

Своєю чергою, Мішель зауважив, що "всі вражені" прогресом України на шляху до членства в ЄС.

"Зрозуміло, що доповідь, яка буде на столі після жовтня, буде важливим документом. Тоді я поставлю це питання на порядок денний (засідання Європейської ради, - ред.) до кінця року, і країни-члени вирішуватимуть, враховуючи весь прогрес, а також беручи до уваги звіт, запропонований Комісією", - зауважив він.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує від західних лідерів на прийдешніх самітах підтримки двох основних принципів, коли йдеться про Україну: перший принцип - підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", другий принцип – "нічого про Україну без України".

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