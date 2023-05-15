"Был достигнут значительный прогресс, но еще нужно работать": глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла "значительного прогресса" по вступлению в Европейский Союз, однако "еще нужно работать". Об этом она сказала во время совместного брифинга с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем накануне саммитов Совета Европы, G7 и ЕС-Республика Корея, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Итак, есть очень четкая дорожная карта. В июне у нас будет устная презентация, это промежуточный отчет. Важный отчет, письменный, запланирован на октябрь. И я думаю, что Совет в декабре будет решать по этому докладу. Это касается не только Украины, но и других потенциальных кандидатов. Это очень формальный путь процедуры, но то, как мы продвигаемся вперед с этими тремя шагами, зависит от прогресса страны", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила: "Был достигнут значительный прогресс, но еще нужно работать... И это зависит от страны-кандидата, насколько быстро они (шаги для вступления, ред.) выполняются и насколько качественно".

Детали

По словам президента Еврокомиссии, одна из причин ее визита в Киев 8 мая была в том, чтобы "детально обсудить семь шагов, которые проходит государство-кандидат Украина".

В свою очередь, Мишель отметил, что "все поражены" прогрессом Украины на пути к членству в ЕС.

"Понятно, что доклад, который будет на столе после октября, будет важным документом. Тогда я поставлю этот вопрос на повестку дня (заседания Европейского совета, - ред.) до конца года, и страны-члены будут решать, учитывая весь прогресс, а также принимая во внимание отчет, предложенный Комиссией", - отметил он.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от западных лидеров на грядущих саммитах поддержки двух основных принципов, когда речь идет об Украине: первый принцип - поддерживать Украину "столько, сколько нужно", второй принцип – "ничего об Украине без Украины".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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