Букінгемський палац запланував розслідування звинувачень персоналу на адресу Меган Маркл

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За словами джерел, офіційні представники палацу вирішили найняти юридичну фірму "зі сторони" для проведення розслідування свідчень колишніх і нинішніх членів персоналу.

Розслідування, пише видання, безсумнівно, посилить напруженість у відносинах між герцогом і герцогинею Сассекськими та королівською сім'єю - як повідомило одне з джерел британським ЗМІ, "найгірші факти ще не були показані".

Дії послідували після інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою Вінфрі.

Пара опинилася в центрі історичного скандалу з британською монархією після того, як Меган заявила, що члени королівської сім'ї були стурбовані тим, "наскільки темною" могла бути шкіра її сина Арчі, коли вона була вагітна.

Водночас, відзначає видання, принц Гаррі та Вільям, нарешті, "зв'язалися" один з одним на тлі інтерв'ю після того, як стало відомо, що вони не розмовляли протягом декількох місяців.

Як відзначають журналісти, у розслідуванні кілька нинішніх і колишніх королівських помічників повинні представити докази після того, як вони не змогли дати свідчення в суді під час недавньої судової тяганини Меган проти видання Mail.

Джейсон Кнауф, тодішній представник зі зв'язків з громадськістю Сассекських, заявляв про знущання ще в жовтні 2018 року, проте повідомляється, що HR-департамент не подав скаргу.

У лютому цього року два високопоставлених співробітники заявили, що над ними знущалися Меган.

Один з колишніх співробітників стверджував, що вони були особисто "принижені" 39-річною актрисою і що двоє інших співробітників піддавалися знущанням з її боку.

Представник королівської сім'ї, кажучи про розслідування, заявив, що "наша прихильність розслідування обставин звинувачень колишніх співробітників герцога і герцогині Сассекських виконується, але ми не будемо давати публічні коментарі з цього приводу".

Що було раніше

Гаррі і його дружина, які проживають в Каліфорнії, дали велике інтерв'ю американській ведучій Опрі Вінфрі.

За словами Меган Маркл, королівська сім'я всерйоз була стурбована кольором шкіри їх новонародженої дитини. Кілька неназваних членів королівської сім'ї обговорювали цю ситуацію особисто з принцом Гаррі.

Також королівська сім'я нібито спочатку наполягала на тому, щоб Меган пішла в тінь і перестала бути медійною особистістю. Маркл розповіла, що через нападки преси переживала важку депресію і всерйоз думала про суїцид.

У монаршій родині звинувачення Меган заперечують.

Також, за даними ЗМІ, королева Великої Британії Єлизавета II заборонила наближеним до Букінгемського палацу публічно обговорювати ситуацію навколо інтерв'ю принца Гаррі та його дружини.