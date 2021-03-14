Букингемский дворец запланировал расследование обвинений персонала в адрес Меган Маркл

Детали

По словам источников, официальные представители дворца решили нанять юридическую фирму "со стороны" для проведения расследования утверждений бывших и нынешних членов персонала.

Расследование, пишет издание, несомненно, усилит напряженность в отношениях между герцогом и герцогиней Сассекскими и королевской семьей — как сообщил один из источников британским СМИ, “наихудшие факты еще не были показаны”.

Действия последовали после интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри.

Пара оказалась в центре исторического скандала с британской монархией после того, как Меган заявила, что члены королевской семьи были обеспокоены тем, “насколько темной” могла быть кожа ее сына Арчи, когда она была беременна.

В то же время, отмечает издание, принц Гарри и Уильям, наконец, “связались” друг с другом на фоне интервью после того, как стало известно, что они не разговаривали в течение нескольких месяцев.

Как отмечают журналисты, в расследовании несколько нынешних и бывших королевских помощников должны представить доказательства после того, как они не смогли дать показания в суде во время недавней судебной тяжбы Меган против издания Mail.

Джейсон Кнауф, тогдашний министр по связям с общественностью Сассекских, заявлял об издевательствах еще в октябре 2018 года, однако сообщается, что HR-департамент не подал жалобу.

В феврале этого года два высокопоставленных сотрудника заявили, что над ними издевались Меган.

Один из бывших сотрудников утверждал, что они были лично “унижены” 39-летней актрисой и что двое других сотрудников подвергались издевательствам с ее стороны.

Представитель королевской семьи, говоря о расследовании, заявил, что “наша приверженность расследованию обстоятельств обвинений бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских выполняется, но мы не будем давать публичных комментариев по этому поводу”.

Что было ранее

Гарри и его жена, проживающие в Калифорнии, дали большое интервью американской ведущей Опре Уинфри.

По словам Меган Маркл, королевская семья всерьез была обеспокоена цветом кожи их новорожденного ребенка. Несколько неназванных членов королевской семьи обсуждали эту ситуацию лично с принцем Гарри.

Также королевская семья якобы сначала настаивала на том, чтобы Меган ушла в тень и перестала быть медийной личностью. Маркл рассказала, что из-за нападок прессы переживала тяжелую депрессию и всерьез думала о суициде.

В монаршей семье обвинения Меган отрицают.

Также, по данным СМИ, королева Великобритании Елизавета II запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены.