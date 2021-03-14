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Букингемский дворец запланировал расследование обвинений персонала в адрес Меган Маркл

Букингемский дворец запланировал расследование обвинений персонала в адрес Меган Маркл

Киев  •  УНН

 • 42910 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Букингемский дворец привлечет группу независимых следователей, чтобы начать расследование заявлений, что жена принца Гарри Меган Маркл издевалась над королевским персоналом. Об этом со ссылкой на источники сообщает таблоид The Sun, передает УНН.

Детали

По словам источников, официальные представители дворца решили нанять юридическую фирму "со стороны" для проведения расследования утверждений бывших и нынешних членов персонала.

Расследование, пишет издание, несомненно, усилит напряженность в отношениях между герцогом и герцогиней Сассекскими и королевской семьей — как сообщил один из источников британским СМИ, “наихудшие факты еще не были показаны”.

Действия последовали после интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри.

Пара оказалась в центре исторического скандала с британской монархией после того, как Меган заявила, что члены королевской семьи были обеспокоены тем, “насколько темной” могла быть кожа ее сына Арчи, когда она была беременна.

В то же время, отмечает издание, принц Гарри и Уильям, наконец, “связались” друг с другом на фоне интервью после того, как стало известно, что они не разговаривали в течение нескольких месяцев.

Как отмечают журналисты, в расследовании несколько нынешних и бывших королевских помощников должны представить доказательства после того, как они не смогли дать показания в суде во время недавней судебной тяжбы Меган против издания Mail.

Джейсон Кнауф, тогдашний министр по связям с общественностью Сассекских, заявлял об издевательствах еще в октябре 2018 года, однако сообщается, что HR-департамент не подал жалобу.

В феврале этого года два высокопоставленных сотрудника заявили, что над ними издевались Меган.

Один из бывших сотрудников утверждал, что они были лично “унижены” 39-летней актрисой и что двое других сотрудников подвергались издевательствам с ее стороны.

Представитель королевской семьи, говоря о расследовании, заявил, что “наша приверженность расследованию обстоятельств обвинений бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских выполняется, но мы не будем давать публичных комментариев по этому поводу”.

Что было ранее

Гарри и его жена, проживающие в Калифорнии, дали большое интервью американской ведущей Опре Уинфри.

По словам Меган Маркл, королевская семья всерьез была обеспокоена цветом кожи их новорожденного ребенка. Несколько неназванных членов королевской семьи обсуждали эту ситуацию лично с принцем Гарри.

Также королевская семья якобы сначала настаивала на том, чтобы Меган ушла в тень и перестала быть медийной личностью. Маркл рассказала, что из-за нападок прессы переживала тяжелую депрессию и всерьез думала о суициде.

В монаршей семье обвинения Меган отрицают.

Также, по данным СМИ, королева Великобритании Елизавета II запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены.

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