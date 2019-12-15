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Будівництво "Північного потоку-2" затягується - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Профільне німецьке відомство розгляне заявку "Північного потоку - 2" на продовження будівництва газопроводу взимку і навесні. Терміни реалізації проекту затягнулися, оскільки довелося чекати дозволу від Данії, повідомляє УНН із  посиланням на DW.

Щоб закінчити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" в найближчі місяці, планується продовжити роботи нинішньої зими і навесні 2020 року. Заявка на внесення відповідних змін до проекту вже подана в німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії. Про це повідомив представник компанії-розробника газопроводу Nord Stream 2 AG. Очікується, що відомство розгляне запит в понеділок, 16 грудня.

Засновником і єдиним акціонером Nord Stream 2 є російський концерн-монополіст "Газпром". Він планував завершити будівництво до кінця 2019 року. Однак терміни затягнулися, оскільки дозвіл від данського енергетичного агентства було отримано тільки в кінці жовтня.

Нагадаємо, уряд Німеччини сподівається, що США не запровадять санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

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