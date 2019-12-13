Німеччина закликала США не вводити санкції проти "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Уряд Німеччини сподівається, що США не запровадять санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF, інформує УНН.
"Ми закликаємо Сенат (США - ред.) не слідувати цьому (висновку Палати представників Конгресу, що стосується запровадження санкцій - ред.). Ми знаходимося в контакті з американцями", - повідомив німецький міністр.
Він піддав критиці рішення Палати представників про можливі санкції проти "Північного потоку - 2", які передбачені законопроектом про оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.
"Ми вважаємо це неприйнятним, оскільки подібні дії в кінцевому підсумку впливають на рішення, які були прийняті в Європі", - заявив Маас.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу 11 грудня схвалила узгоджений демократами і республіканцями проект військового бюджету на 2020 фінансовий рік, в який включено положення про необхідність введення санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Тепер цей документ має схвалити Сенату Конгресу, потім він надійде на підпис Трампу і тільки після цього набуде чинності.
Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
На сьогоднішній день "Північний потік - 2" побудований більш ніж на 80%. Проектний термін завершення робіт - кінець 2019 року. Європейськими партнерами "Газпрому" є німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV, французька Engie і англо-голландська Shell, які фінансують 50% проекту.