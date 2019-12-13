Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока - 2"

"Мы призываем Сенат (США - ред.) не следовать этому (заключению Палаты представителей Конгресса, которое касается введения санкций - ред.). Мы находимся в контакте с американцами", - сообщил немецкий министр.

Он подверг критике решение Палаты представителей о возможных санкциях против "Северного потока - 2", предусмотренных законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.

"Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе", - заявил Маас.

Напомним, Палата представителей Конгресса 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ должен одобрить Сенат Конгресса, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.

Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.