Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Будівництво метро на столичний Виноградар перейшло вже в активну фазу. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Спочатку вирили величезні котловани, де пролягають колії метрополітену, також продовжується зведення вентиляційних шахт, і головне, будівельники почали останній етап підготовки тунельно-прохідного механізованого комплексу, з його допомогою за пів року мають прокласти від майбутньої станції Мостицька до станції Сирець”, — вказав він.
Також мер повідомив, що на Борщагівському шляхопроводі вже закінчили асфальтування трьох автомобільних смуг та тротуару в напрямку центру, там ще тривають й інші роботи. З 1 вересня рух відкриють, додав Кличко.
"Розпочато ремонт шляхопроводу в напрямку Окружної, і до вересня об’єкт повністю здамо в експлуатацію. Паралельно закінчується асфальтування проспекту Любомира Гузара, його звершать до кінця цього тижня. Продовжується й ремонт проспекту Степана Бандери, там триває ремонт розв’язки на перетині з проспектом Героїв Сталінграду. Також розпочався капітальний ремонт на вулиці Довбуша. Дуже скоро ми відкриємо рух оновленою вулицею Покровською”, — зазначив він.
Нагадаємо, у Києві будівництво метро на Виноградар триває за планом попри введений карантин для боротьби з поширенням COVID-19. Його відкриття заплановане на грудень 2021 року.