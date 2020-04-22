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Метро на Виноградар планують відкрити в грудні 2021 року – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. У Києві будівництво метро на Виноградар триває за планом попри введений карантин для боротьби з поширенням COVID-19. Його відкриття заплановане на грудень 2021 року. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс, згідно з проектом, прохідний щит почне роботу з боку станції „Мостиська“ й фінішує майже через 1,3 км біля станції „Сирець“. Як кажуть фахівці, на ці роботи їм знадобиться близько 6 місяців. Сьогодні роботи будівництва нових станцій та перегонів на метро Виноградар тривають на всіх майданчиках. Представники „Київметробуду“ зазначають, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі й робить все, щоб в грудні 2021 року дві нові станції метро на Виноградар були відкриті”, — розповів Кличко.

За його словами, ці станції будуть перевозити понад 90 тисяч пасажирів за добу.

Нагадаємо, українцям показали прогрес будівництва метро на Виноградар.

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