Українцям показали прогрес будівництва метро на Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Про те, як це відбувається, розповів мер Києва Віталій Кличко, оприлюднивши відповідний відеоролик у себе на сайті, передає УНН.
"Столиця не тільки бореться із розповсюдженням вірусу, а й продовжує втілення важливих інфраструктурних проектів. Бо місто повинне розвиватися. І ми робимо все, щоб не зупиняти робіт на основних об’єктах. Зокрема, триває будівництво двох нових станцій метро на Виноградар – "Мостицької" та "Проспекту Правди". Сьогодні фахівці закінчують збирати великий прохідницький комплекс німецької компанії Herrenknecht. Саме такі комплекси використовують для будівництва тунелів метрополітену у багатьох країнах світу", - заявив Кличко.
Він показав, зокрема, як фахівці збирають прохідницький комплекс для прокладання тунелю під нові станції.
Довжина комплексу становитиме 96 метрів. А вага тунелепрохідницького щита, який є фактично буром, - понад 200 тонн.
Згідно з проектом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції "Мостицька" та фінішує майже через 1,3 км, біля станції "Сирець". Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців.
Як повідомлялося в УНН, раніше Кличко заявив, що місцева влада використовує карантин у Києві для ремонту доріг і метрополітену, адже кількість автомобілів у місті помітно скоротилась, тож цим скористалися для ремонту дорожнього полотна.