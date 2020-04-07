У столиці скористались карантином для ремонту доріг та метро – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Місцева влада використовує карантин у Києві для ремонту доріг і метрополітену, адже кількість автомобілів у місті помітно скоротилась, тож цим скористалися для ремонту дорожнього полотна. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Скорочення кількості автомобілів на вулицях столиці дозволило прискорити ремонт київських доріг. Наприклад, до початку травня завершуємо ремонтні роботи частини Борщагівського шляхопроводу, і відкриваємо там рух всіма смугами у напрямку центру, розпочинаємо ремонт другої частини споруди (мосту – ред.)", - повідомив Кличко.
Мер заявив, що ведуться масштабні дорожні ремонтні роботи на проспекті Любомира Гузара, вулицях Покровській, Пушкінській та Микільсько-Ботанічній. Також триває ремонт Подільсько-Воскресенського мосту і шляхопроводу на вулиці Богатирській.
Також ведеться будівництво метро на Виноградар та проводяться ремонтні роботи на станція і лініях метрополітену. Оновлено ескалатори на станціях "Золоті ворота" та "Майдан Незалежності".
Кличко розповів, що у Київському метрополітені всього налічується 122 ескалатора, і поки метро не працює - усі ескалатори перевірять та відремонтують.
Нагадаємо, що зранку у Києві утворилися затори на декількох мостах.