У столиці скористались карантином для ремонту доріг та метро – Кличко

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Місцева влада використовує карантин у Києві для ремонту доріг і метрополітену, адже кількість автомобілів у місті помітно скоротилась, тож цим скористалися для ремонту дорожнього полотна. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.