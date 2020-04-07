Зранку у Києві утворилися затори на декількох мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на 8:15 на кількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначні затори є на проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, бульварі Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, Кільцевій дорозі.
На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана та проспекті Юрія Гагаріна.
Рух Південним мостом, мостом Патона, мостом Метро ускладнений у бік правого берега. Дарницьким мостом та Північним мостом можна проїхати вільно.
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