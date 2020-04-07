Утром в Киеве образовались пробки на нескольких мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные пробки есть на проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, бульваре Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Степана Бандеры, Кольцевой дороге.
На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Бажана и проспекте Юрия Гагарина.
Движение по Южному мосту, мосту Патона, мостом Метро затруднено в сторону правого берега. Дарницким мостом и Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, нефть Brent выросла в цене до 34,05 доллара за баррель.