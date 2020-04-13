Украинцам показали прогресс строительства метро на Виноградарь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. О том, как это происходит, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, обнародовав соответствующий видеоролик у себя на сайте, передает УНН.
"Столица не только борется с распространением вируса, но и продолжает воплощение важных инфраструктурных проектов. Потому город должен развиваться. И мы делаем все, чтобы не останавливать работы на основных объектах. В частности, продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Сегодня специалисты заканчивают собирать большой проходческий комплекс немецкой компании Herrenknecht. Именно такие комплексы используют для строительства тоннелей метрополитена во многих странах мира", - заявил Кличко.
Он показал, в частности, как специалисты собирают проходческий комплекс для прокладки тоннеля под новые станции.
Длина комплекса составит 96 метров. А вес тоннелепроходческого щита, который является фактически буром - более 200 тонн.
Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев.
Как сообщалось в УНН, ранее Кличко заявил, что местные власти использует карантин в Киеве для ремонта дорог и метрополитена, ведь количество автомобилей в городе заметно сократилось, поэтому этим воспользовались для ремонта дорожного полотна.