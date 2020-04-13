Украинцам показали прогресс строительства метро на Виноградарь

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49438 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72150 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71834 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100353 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80158 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101904 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105608 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130726 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130258 просмотра

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Актуальное
Украинцам показали прогресс строительства метро на Виноградарь

Украинцам показали прогресс строительства метро на Виноградарь

Киев  •  УНН

 • 17316 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. О том, как это происходит, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, обнародовав соответствующий видеоролик у себя на сайте, передает УНН.

"Столица не только борется с распространением вируса, но и продолжает воплощение важных инфраструктурных проектов. Потому город должен развиваться. И мы делаем все, чтобы не останавливать работы на основных объектах. В частности, продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Сегодня специалисты заканчивают собирать большой проходческий комплекс немецкой компании Herrenknecht. Именно такие комплексы используют для строительства тоннелей метрополитена во многих странах мира", - заявил Кличко.

Он показал, в частности, как специалисты собирают проходческий комплекс для прокладки тоннеля под новые станции.

Длина комплекса составит 96 метров. А вес тоннелепроходческого щита, который является фактически буром - более 200 тонн.

Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев.

Как сообщалось в УНН, ранее Кличко заявил, что местные власти использует карантин в Киеве для ремонта дорог и метрополитена, ведь количество автомобилей в городе заметно сократилось, поэтому этим воспользовались для ремонта дорожного полотна.

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