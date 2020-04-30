Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу - мэр

"Сначала вырыли огромные котлованы, где пролегают пути метрополитена, также продолжается возведение вентиляционных шахт, и главное, строители начали последний этап подготовки туннельно-проходного механизированного комплекса, с его помощью за полгода должны проложить от будущей станции Мостицкая до станции Сырец", - отметил он.

Также мэр сообщил, что на Борщаговском путепроводе уже закончили асфальтирование трех автомобильных полос и тротуара в направлении центра, там еще продолжаются и другие работы. С 1 сентября движение откроют, добавил Кличко.

"Начат ремонт путепровода в направлении Окружной, и до сентября объект полностью сдадим в эксплуатацию. Параллельно заканчивается асфальтирование проспекта Любомира Гузара, его совершат до конца этой недели. Продолжается и ремонт проспекта Степана Бандеры, там идет ремонт развязки на пересечении с проспектом героев Сталинграда. Также начался капитальный ремонт на улице Довбуша. Очень скоро мы откроем движение обновленной улицой Покровской", - отметил он.

Напомним, в Киеве строительство метро на Виноградарь идет по плану, несмотря на введенный карантин для борьбы с распространением COVID-19. Его открытие запланировано на декабрь 2021 года.