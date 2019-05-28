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Будівельний ринок зріс з початку року

Будівельний ринок зріс з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За підсумками січня-квітня 2019 року підприємства України вже виконали будівельні роботи на суму 38,566 млрд грн. Це на 28,1% більше по відношенню до аналогічного періоду 2018 року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.

“Об’єми будівництва в Україні зростають. За 4 місяці цього року — з січня до квітня — було виконано будівельних робіт майже на 40 млрд грн. Ріст у порівнянні з аналогічним періодом в минулому році — 28%. Половину цього об’єму склало будівництво інженерних споруд — це промислові споруди, магістральні та місцеві трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, вулиці, дороги та мости тощо. Частка житлового будівництва в загальному об’ємі будівельних робіт — 23%. Сподіваюсь, що надалі тенденція такого зростання продовжуватиметься. Для цього є всі передумови”, — сказав він.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 12,1% та 8,6% відповідно.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

“Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.

Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності”, — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів Компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК “Урлівський-1”, ЖК “Урлівський-2”, ЖК “Італійський квартал”, ЖК “Медовий-1” та “Медовий-2”.

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