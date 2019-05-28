Будівельний ринок зріс з початку року

КИЇВ. 28 травня. УНН. За підсумками січня-квітня 2019 року підприємства України вже виконали будівельні роботи на суму 38,566 млрд грн. Це на 28,1% більше по відношенню до аналогічного періоду 2018 року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.