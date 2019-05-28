Строительный рынок вырос с начала года

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КИЕВ. 28 мая. УНН. По итогам января-апреля 2019 года предприятия Украины уже выполнили строительные работы на сумму 38,566 млрд грн. Это на 28,1% больше по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Объемы строительства в Украине растут. За 4 месяца этого года - с января по апрель - было выполнено строительных работ почти на 40 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - 28%. Половину этого объема составило строительство инженерных сооружений - это промышленные сооружения, магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, улицы, дороги и мосты и тому подобное. Доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ - 23%. Надеюсь, что в дальнейшем тенденция такого роста будет продолжаться. Для этого есть все предпосылки", - сказал он.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащенне составляли 79,3% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 12,1% и 8,6% соответственно.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тыс. квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов Компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".

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