Строительный рынок вырос с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По итогам января-апреля 2019 года предприятия Украины уже выполнили строительные работы на сумму 38,566 млрд грн. Это на 28,1% больше по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.
"Объемы строительства в Украине растут. За 4 месяца этого года - с января по апрель - было выполнено строительных работ почти на 40 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - 28%. Половину этого объема составило строительство инженерных сооружений - это промышленные сооружения, магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, улицы, дороги и мосты и тому подобное. Доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ - 23%. Надеюсь, что в дальнейшем тенденция такого роста будет продолжаться. Для этого есть все предпосылки", - сказал он.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащенне составляли 79,3% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 12,1% и 8,6% соответственно.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тыс. квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.
Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов Компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".