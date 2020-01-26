Будемо працювати для виконання норм Стамбульської конвенції – віцепрем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Уряд України буде працювати задля практичного дотримання в країні норм Стамбульської конвенції проти насильства щодо жіноцтва і в родині, заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба інтерв’ю для Радіо Свобода, передає УНН.
За його словами, “з парламентом будемо працювати над тим, щоб навіть якщо так станеться, що ратифікація Стамбульської конвенції буде неможливою, щоб норми Стамбульської конвенції якраз щодо боротьби з домашнім насильством, з насильством проти жінок, чоловіків, так званим гендерно зумовленим насильством були належним чином врегульовані в українському законодавстві”.
Кулеба звернув увагу, що “сама конвенція присвячена боротьбі з домашнім насильством, але там є питання визначення терміну „гендер“, який викликає, скажімо так, певні суперечності в українському суспільстві”.
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“Нинішня ситуація зі Стамбульською конвенцією була такою ж минулого року і позаминулого року, і позапозаминулого року. У цьому плані жодних змін немає. Є дуже серйозні різночитання в українському суспільстві щодо її змісту”, — заявив Кулеба.
Україна ще 2011 року підписала, але досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію, офіційна назва якої — Конвенція Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством проти жінок і домашнім насильством. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали вкрай консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.
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