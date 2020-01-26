Будемо працювати для виконання норм Стамбульської конвенції – віцепрем’єр

За його словами, “з парламентом будемо працювати над тим, щоб навіть якщо так станеться, що ратифікація Стамбульської конвенції буде неможливою, щоб норми Стамбульської конвенції якраз щодо боротьби з домашнім насильством, з насильством проти жінок, чоловіків, так званим гендерно зумовленим насильством були належним чином врегульовані в українському законодавстві”.

Кулеба звернув увагу, що “сама конвенція присвячена боротьбі з домашнім насильством, але там є питання визначення терміну „гендер“, який викликає, скажімо так, певні суперечності в українському суспільстві”.

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“Нинішня ситуація зі Стамбульською конвенцією була такою ж минулого року і позаминулого року, і позапозаминулого року. У цьому плані жодних змін немає. Є дуже серйозні різночитання в українському суспільстві щодо її змісту”, — заявив Кулеба.

Україна ще 2011 року підписала, але досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію, офіційна назва якої — Конвенція Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством проти жінок і домашнім насильством. В усіх дотеперішніх складах українського парламенту з цього огляду переважали вкрай консервативні і хибні погляди на зміст цієї конвенції.

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