Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, попри опозицію всередині керівної партії, серед консервативних груп та місцевої католицької церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Jutarnji Vijesti.
За ратифікацію документа проголосували 110 депутатів, двоє утрималися і 30 були проти.
Противники конвенції зазначають, що визначення статі у документі відкриває шлях для введення транссексуалів або трансгендерів як окремих категорій.
У Хорватії навіть відбулися протести проти ратифікації Стамбульської конвенції.
Як повідомляв УНН, 15 травня 2017 року відбулась акція-перформанс під будівлею Верховної Ради України, на якій активісти вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію.