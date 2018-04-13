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Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію

Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію

Київ • УНН

 • 13615 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, попри опозицію всередині керівної партії, серед консервативних груп та місцевої католицької церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Jutarnji Vijesti.

За ратифікацію документа проголосували 110 депутатів, двоє утрималися і 30 були проти.

Противники конвенції зазначають, що визначення статі у документі відкриває шлях для введення транссексуалів або трансгендерів як окремих категорій.

У Хорватії навіть відбулися протести проти ратифікації Стамбульської конвенції.

Як повідомляв УНН, 15 травня 2017 року відбулась акція-перформанс під будівлею Верховної Ради України, на якій активісти вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію.

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