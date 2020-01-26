Будем работать для выполнения норм Стамбульской конвенции - вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правительство Украины будет работать для практического соблюдения в стране норм Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин и в семье, заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба интервью Радио Свобода, передает УНН.
По его словам, “с парламентом будем работать над тем, чтобы даже если так случится, что ратификация Стамбульской конвенции будет невозможной, чтобы нормы Стамбульской конвенции как раз по борьбе с домашним насилием, с насилием против женщин, мужчин, так называемым гендерно обусловленным насилием были должным образом урегулированы в украинском законодательстве”.
Кулеба обратил внимание, что “сама конвенция посвящена борьбе с домашним насилием, но там вопрос определения термина „гендер“, который вызывает, скажем так, определенные противоречия в украинском обществе”.
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“Нынешняя ситуация с Стамбульской конвенции была такой же в прошлом году и в позапрошлом году, и позапозапрошлом году. В этом плане никаких изменений нет. Есть очень серьезные разночтения в украинском обществе относительно ее содержания”, — заявил Кулеба.
Украина еще в 2011 году подписала, но пока не ратифицировала Стамбульскую конвенция, официальное название которой — Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Во всех прежних составах украинского парламента касательно этого обзора преобладали крайне консервативные и ложные взгляды на содержание этой конвенции.
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