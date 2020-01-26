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Будем работать для выполнения норм Стамбульской конвенции - вице-премьер

Киев • УНН

 • 19132 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Правительство Украины будет работать для практического соблюдения в стране норм Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин и в семье, заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба интервью Радио Свобода, передает УНН.

Будем работать для выполнения норм Стамбульской конвенции - вице-премьер

По его словам, “с парламентом будем работать над тем, чтобы даже если так случится, что ратификация Стамбульской конвенции будет невозможной, чтобы нормы Стамбульской конвенции как раз по борьбе с домашним насилием, с насилием против женщин, мужчин, так называемым гендерно обусловленным насилием были должным образом урегулированы в украинском законодательстве”.

Кулеба обратил внимание, что “сама конвенция посвящена борьбе с домашним насилием, но там вопрос определения термина „гендер“, который вызывает, скажем так, определенные противоречия в украинском обществе”.

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“Нынешняя ситуация с Стамбульской конвенции была такой же в прошлом году и в позапрошлом году, и позапозапрошлом году. В этом плане никаких изменений нет. Есть очень серьезные разночтения в украинском обществе относительно ее содержания”, — заявил Кулеба.

Украина еще в 2011 году подписала, но пока не ратифицировала Стамбульскую конвенция, официальное название которой — Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Во всех прежних составах украинского парламента касательно этого обзора преобладали крайне консервативные и ложные взгляды на содержание этой конвенции.

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