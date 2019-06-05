Уряд увів термін "домашнє насильство" до окремих документів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми погоджено з Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Так, уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087 "Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми".
Пояснюється, що згідно з цією постановою термін "насильство в сім’ї" замінено на "домашнє насильство", що відповідає термінології Конвенції Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська Конвенція) та Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".
Згідно із вищезазначеним законом, домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.
Як повідомляв УНН, у 2018 році у Києві від домашнього насильства постраждали понад 8 тисяч осіб.
Нагадаємо, з 11 січня 2018 року набула чинності норма про обтяжуючі обставини Закону №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який Верховна Рада прийняла у грудні 2017 року.