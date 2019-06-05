Уряд увів термін "домашнє насильство" до окремих документів

КИЇВ. 5 червня. УНН. Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми погоджено з Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.