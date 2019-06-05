Правительство ввело термин "домашнее насилие" в отдельные документы

Так, правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2007 года № 1087 "О консультативно-совещательных органах по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговли людьми".

Объясняется, что согласно этому постановлению термин "насилие в семье" заменено на "домашнее насилие", что соответствует терминологии Конвенции Совета Европы "О предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" (Стамбульская Конвенция) и Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

Согласно вышеупомянутому закону, домашнее насилие - это деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые в семье или в пределах места жительства или между родственниками, или между бывшим или нынешним супругами или между другими лицами, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не находятся (не состояли) в родственных отношениях или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживала) ли лицо, совершившее домашнее насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы совершения таких деяний.

Как сообщал УНН, в 2018 году в Киеве от домашнего насилия пострадали более 8 тысяч человек.

Напомним, с 11 января 2018 года вступила в силу норма о отягчающие обстоятельства Закона №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который Верховная Рада приняла в декабре 2017 года.