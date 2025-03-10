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Буданов розкрив, чому росії терміново потрібна пауза у війні

Київ • УНН

 • 20493 перегляди

росія досягла максимуму виробництва військової продукції та витрачає близько $1 млрд на день війни. У бюджеті рф на 2025 рік передбачено рекордні 32,5% на оборону.

Буданов розкрив, чому росії терміново потрібна пауза у війні

росія досягла максимуму у виробництві продукції військового призначення, тому окупантам потрібна пауза для відновлення власних сил. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в коментарі DW, передає УНН.

Усі ознаки для цього є, абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва. Все, більше неможливо зробити, ніж виробляється вже 

- сказав Буданов.

Він наголосив, що росіянам потрібна пауза.

"День війни для рф коштує трішки менше 1 млрд доларів. Ви розумієте, які це гроші? 41 відсоток офіційного бюджету. росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають", - додав Буданов.

Доповнення

1 грудня, путін підписав закон про бюджет росії на 2025 рік з рекордними воєнними витратами за статтею "Національна оборона".

Доходи російського бюджету закладаються на понад 40 трлн рублів. Близько 32,5% бюджету рф було виділено на оборону, що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів). Це більше у порівнянні з 2024 роком, коли на оборону росія виділила 28,3%, бюджету.

Нагадаємо

У вересні повідомлялося, що путін доручив уряду рф підготувати бюджет з пріоритетом на оборонні витрати. Планується збільшення військових витрат на 60% порівняно з минулим роком, що становитиме 30% всього бюджету.

Наприкінці вересня уряд росії представив проект бюджету на 2025 рік з витратами 41,5 трлн рублів. На війну планується витратити 6,31% ВВП - понад 13,5 трлн рублів, що на 30% більше ніж у 2024 році.

Павло Башинський

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