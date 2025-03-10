Буданов розкрив, чому росії терміново потрібна пауза у війні
Київ • УНН
росія досягла максимуму виробництва військової продукції та витрачає близько $1 млрд на день війни. У бюджеті рф на 2025 рік передбачено рекордні 32,5% на оборону.
росія досягла максимуму у виробництві продукції військового призначення, тому окупантам потрібна пауза для відновлення власних сил. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в коментарі DW, передає УНН.
Усі ознаки для цього є, абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва. Все, більше неможливо зробити, ніж виробляється вже
Він наголосив, що росіянам потрібна пауза.
"День війни для рф коштує трішки менше 1 млрд доларів. Ви розумієте, які це гроші? 41 відсоток офіційного бюджету. росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають", - додав Буданов.
Доповнення
1 грудня, путін підписав закон про бюджет росії на 2025 рік з рекордними воєнними витратами за статтею "Національна оборона".
Доходи російського бюджету закладаються на понад 40 трлн рублів. Близько 32,5% бюджету рф було виділено на оборону, що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів). Це більше у порівнянні з 2024 роком, коли на оборону росія виділила 28,3%, бюджету.
Нагадаємо
У вересні повідомлялося, що путін доручив уряду рф підготувати бюджет з пріоритетом на оборонні витрати. Планується збільшення військових витрат на 60% порівняно з минулим роком, що становитиме 30% всього бюджету.
Наприкінці вересня уряд росії представив проект бюджету на 2025 рік з витратами 41,5 трлн рублів. На війну планується витратити 6,31% ВВП - понад 13,5 трлн рублів, що на 30% більше ніж у 2024 році.