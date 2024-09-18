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Путін наказав готувати бюджет на продовження війни в Україні

Київ • УНН

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Путін доручив уряду РФ підготувати бюджет з пріоритетом на оборонні витрати. Планується збільшення військових витрат на 60% порівняно з минулим роком, що становитиме 30% всього бюджету.

Витрати на оборону залишаться пріоритетом російського бюджету. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду у вівторок, де обговорювалася підготовка проекту бюджету на 2025 рік та на наступний трирічний період, пише The Moscow Times, передає УНН

Деталі

За словами Путіна, крім "підвищення обороноздатності", серед головних напрямів бюджетних витрат мають бути "інтеграція" анексованих регіонів України, соціальна підтримка громадян та "технологічний розвиток вітчизняної економіки".

"З наступного року будуть запущені нові національні проекти. Для їх успішної реалізації необхідно передбачити фінансові ресурси та закласти їх у федеральний бюджет у необхідному обсязі", — сказав Путін, звертаючись до міністрів.

Він також додав, що "стратегічні рішення щодо налаштування податкової системи" мають відіграти важливу роль, маючи на увазі підвищення податків для громадян і бізнесу, яке, за розрахунками Мінфіну, принесе в казну 17 трлн рублів протягом наступних шести років.

У бюджеті на 2024 рік уряд заклав 10,8 трлн рублів на військові витрати — на 60% більше, ніж рік тому, і втричі більше, ніж у довоєнному 2021 році. На закупівлю зброї та утримання збройних сил виділено 30% усіх коштів бюджету — рекордну частку з часів СРСР.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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