Расходы на оборону останутся приоритетом российского бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства во вторник, где обсуждалась подготовка проекта бюджета на 2025 год и на следующий трехлетний период, пишет The Moscow Times, передает УНН.

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По словам Путина, кроме «повышения обороноспособности», среди главных направлений бюджетных расходов должны быть «интеграция» аннексированных регионов Украины, социальная поддержка граждан и «технологическое развитие отечественной экономики».

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации необходимо предусмотреть финансовые ресурсы и заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме», - сказал Путин, обращаясь к министрам.

Он также добавил, что «стратегические решения по настройке налоговой системы» должны сыграть важную роль, имея в виду повышение налогов для граждан и бизнеса, которое, по расчетам Минфина, принесет в казну 17 трлн рублей в течение следующих шести лет.

В бюджете на 2024 год правительство заложило 10,8 трлн рублей на военные расходы - на 60% больше, чем год назад, и втрое больше, чем в довоенном 2021 году. На закупку оружия и содержание вооруженных сил выделено 30% всех средств бюджета - рекордную долю со времен СССР.

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