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Буданов раскрыл, почему россии срочно нужна пауза в войне

Киев • УНН

 • 19333 просмотра

россия достигла максимума производства военной продукции и тратит около 1 миллиарда долларов в день войны. В бюджете рф на 2025 год предусмотрено рекордные 32,5% на оборону.

Буданов раскрыл, почему россии срочно нужна пауза в войне

россия достигла максимума в производстве продукции военного назначения, поэтому оккупантам нужна пауза для восстановления собственных сил. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в комментарии DW, передает УНН.

Все признаки для этого есть, абсолютно все. Начиная с того, что они вышли на свой максимум своего производства. Все, больше невозможно сделать, чем производится уже 

- сказал Буданов.

Он подчеркнул, что россиянам нужна пауза.

"День войны для рф стоит чуть меньше 1 млрд долларов. Вы понимаете, какие это деньги? 41 процент официального бюджета. Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят", - добавил Буданов.

Дополнение

1 декабря, путин подписал закон о бюджете россии на 2025 год с рекордными военными расходами по статье "Национальная оборона".

Доходы российского бюджета закладываются на более чем 40 трлн рублей. Около 32,5% бюджета рф было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону россия выделила 28,3% бюджета.

Напоминаем

В сентябре сообщалось, что путин поручил правительству рф подготовить бюджет с приоритетом на оборонные расходы. Планируется увеличение военных расходов на 60% по сравнению с прошлым годом, что составит 30% всего бюджета.

В конце сентября правительство россии представило проект бюджета на 2025 год с расходами 41,5 трлн рублей. На войну планируется потратить 6,31% ВВП - более 13,5 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2024 году.

Павел Башинский

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