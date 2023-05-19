Буданов: росія активно почала готуватись до військової агресії проти України ще в 2007 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. росія активно почала готуватись до військової агресії проти України ще в 2007 році. Про це сказав голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Рік за кадром. Розвідник", передає УНН.
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"Активно росія почала готуватись до агресії проти України з 2007 року.
В 2014 році вони скористалися зручним для них моментом, і, в принципі, далі ви бачили - як все рухалось. Але саме в той час вони скористались моментом.
Не було б подій 14-го року, це нічого б не змінило.Війна між нами була неминучою", - зазначив Буданов.
Деталі
Голова ГУР Міноборони додав, що спочатку, росіяни планували здійснити повномасштабний наступ на Україну в березні 2021 року.
"Вони насправді хотіли розпочати (війну - Ред.) ще в березні 2021 року. Тоді, було б легше.
Їх плани були викриті, і тоді було прийняте рішення оприлюднити ці всі матеріали іноземним партнерам і з їх допомогою дипломатично цьому всьому завадити. Тоді, це вийшло.
Але, вони все одно розпочали підготовку, і вони так і не покинули ті місця, в яких вони почали зосереджуватись в період між лютим і квітнем 2021 року", - підкреслив Буданов.
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