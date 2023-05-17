Буданов: 80% заяв пригожина — правда
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у більшості випадків ватажок так званої ПВК “вагнер” євгеній пригожин каже правду. Про це Буданов розповів в інтерв'ю YouTube-каналу “Разные люди”, пише УНН.
Цитата
“Деякі речі… [не те що] неправдиві — просто двояко сприймаються. Але відсотків 80 того, що він каже, — чиста правда… Є деякі незручні моменти, навіть мені не дуже приємно визнавати. Але ПВК, яку умовно називають “вагнер”, показала свою максимальну ефективність — на відміну від російської армії, яка показала максимальну неефективність. На тлі цього конфлікти ще більше загострилися”, — зауважив голова української розвідки.
Деталі
Буданова також зазначив, що скарги пригожина на відсутність снарядів і підтримки пояснюються “певною заздрістю” на тлі конфлікту з військовим керівництвом рф яке “робить все, щоб фізично стерти всі ці підрозділи”.
Голова ГУР додав, що у ефективності ведення боїв ніхто в росії “не зрівняється” з “вагнерівцями”.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни заявив, що кремль готує інформаційну операцію з публічної дискредитації засновника ПВК "вагнер" євгена пригожина.