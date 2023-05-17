Буданов: 80% заявлений пригожина - правда

Цитата

“Некоторые вещи… [не то что] неправдивые — просто двояко воспринимаются. Но процентов 80 того, что он говорит, — чистая правда… Есть некоторые неудобные моменты, даже мне не очень приятно признавать. Но ЧВК, которую условно называют “вагнер”, показала свою максимальную эффективность — в отличие от российской армии, которая показала максимальную неэффективность. На фоне этого конфликты еще больше обострились”, — заметил глава украинской разведки.

Детали

Буданова также отметил, что жалобы пригожина на отсутствие снарядов и поддержки объясняются “определенной завистью” на фоне конфликта с военным руководством рф которое “делает все, чтобы физически стереть все эти подразделения”.

Глава ГУР добавил, что в эффективности ведения боев никто в россии “не сравнится” с “вагнеровцами”.

Напомним

Институт изучения войны заявил, что кремль готовит информационную операцию по публичной дискредитации основателя ЧВК "вагнер" евгена пригожина.