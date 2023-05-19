Буданов: россия активно начала готовиться к военной агрессии против Украины еще с 2007 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. россия активно начала готовиться к военной агрессии против Украины еще в 2007 году. Об этом сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Год за кадром. Разведчик", передает УНН.
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"Активно россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года.
В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом, и, в принципе, дальше вы видели - как все двигалось. Но именно в то время они воспользовались моментом.
Не было бы событий 14-го года, это ничего бы не изменило, война между нами была неизбежной", - отметил Буданов.
Детали
Глава ГУР Минобороны добавил, что изначально, россияне планировали осуществить полномасштабное наступление на Украину в марте 2021 года.
"Они на самом деле хотели начать (войну - Ред.) еще в марте 2021 года. Тогда, было бы легче.
Их планы были разоблачены, и тогда было принято решение обнародовать эти все материалы иностранным партнерам и с их помощью дипломатически этому всему помешать. Тогда, это получилось.
Но, они все равно начали подготовку, и они так и не покинули те места, в которых они начали сосредотачиваться в период между февралем и апрелем 2021 года", - подчеркнул Буданов.
Напомним
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу “Разные люди” заявил, что в большинстве случаев главарь так называемой ЧВК “вагнер” евгений пригожин говорит правду.