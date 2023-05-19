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Буданов: повідомлення про наступ з білорусі - це інформаційна атака

Буданов: повідомлення про наступ з білорусі - це інформаційна атака

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Постійні повідомлення ЗМІ про ймовірний наступ зі сторони білорусі - це цілеспрямована інформаційна атака. Про це сказав голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Рік за кадром. Розвідник", передає УНН.

Цитата

"Станом на зараз, це (наступ з білорусі - Ред.) абсолютно нереально, цього не буде і в планах нема. 

Стабільно, раз в три тижні з'являється матеріал, який ніби підкриплений якимись експертами, фактами, посиланнями на західних партнерів, що завтра точно буде наступ з білорусі.

Це ІПСОшні вброси через ЗМІ, інформаційні атаки", - наголосив Буданов.

Деталі

Голова ГУР також зауважив, що наразі немає ніякої загрози застосування росією ядерної зброї. 

Крім того, Буданов додав, що після перемоги Україну чекає складний багаторічний етап реінтеграції територій.

"Я перемогою не завершую всі ці події. Нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічний. Фактична реінтеграція наших територій.

Бо, ми зараз отримаємо 3 млн населення, яке дев'ять років жило під російською пропагандою. Це люди вже з зовсм іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко, як здається", - підсумував Буданов.

Нагадаємо

Кирило Буданов заявив, що росія активно почала готуватись до військової агресії проти України ще в 2007 році.

Українські Національні Новини

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