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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов: сообщение о наступлении из беларуси - это информационная атака

Киев • УНН

 • 411192 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Постоянные сообщения СМИ о вероятном наступлении со стороны беларуси - это целенаправленная информационная атака. Об этом сказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Год за кадром. Разведчик", передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас, это (наступление из беларуси - Ред.) абсолютно нереально, этого не будет и в планах нет. 

Стабильно, раз в три недели появляется материал, который будто подкреплен какими-то экспертами, фактами, ссылками на западных партнеров, что завтра точно будет наступление из беларуси.

Это ИПСОшные вбросы через СМИ, информационные атаки", - подчеркнул Буданов.

Детали

Глава ГУР также отметил, что пока нет никакой угрозы применения россией ядерного оружия. 

Кроме того, Буданов добавил, что после победы Украину ждет сложный многолетний этап реинтеграции территорий.

"Я победой не завершаю все эти события. Нас ждет достаточно сложный этап, он будет, можно сказать, многолетний. Фактическая реинтеграция наших территорий.

Потому что, мы сейчас получим 3 млн населения, которое девять лет жило под российской пропагандой. Это люди уже с совершенно другим восприятием мира. Это не будет так легко, как кажется", - подытожил Буданов.

Напомним

Кирилл Буданов заявил, что россия активно начала готовиться к военной агрессии против Украины еще в 2007 году.

Украинские Национальные Новости

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