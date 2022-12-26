Буданов: через технічний голод рф по всьому світу шукає, де придбати снаряди для подальшого ведення війни

Цитата

“Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам – так і в них це почалося. Як у нас почались проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків – так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ”, – зазначає Буданов.

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За його словами, зараз росіяни так само у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Градів" і "Ураганів".

Державі-агресору допомагають деякі країни, але в багатьох випадках продають через треті країни.

Буданов також прокоментував посилення співпраці росії з Іраном. На його думку, окрім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131 рф більше “нічого не світить”. Зокрема, москва намагається придбати боєприпаси у Тегерана, а також хоче отримати балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав.

“Всі вже бачили та чули ці літаючі "мопеди". Хтось може навіть відчував на собі. Ці дрони були передані. Чи підуть вони далі до ракет – питання відкрите. Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись”, – додав Буданов.

Доповнення

За даними ЗМІ, незабаром росія може поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе.

Також Bloomberg повідомляв, що росія та Іран всупереч санкціям будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, що простягається від східного краю Європи до Індійського океану.