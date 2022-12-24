росія та Іран будують торговельний шлях всупереч санкціям - Bloomberg

ukru
19:27 • 9363 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 39543 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 85885 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137358 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162264 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337612 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217246 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192888 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324051 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458890 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147918 перегляди

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

31 березня, 12:04 • 38002 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 50100 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111141 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72957 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337609 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324048 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542583 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673863 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72957 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111141 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198116 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224231 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217213 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

росія та Іран будують торговельний шлях всупереч санкціям - Bloomberg

росія та Іран будують торговельний шлях всупереч санкціям - Bloomberg

Київ • УНН

 • 535629 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. росія та Іран всупереч санкціям будують новий трансконтинентальний торговельний шлях, що простягається від східного краю Європи до Індійського океану. Це 3000-кілометровий прохід, який знаходиться поза межами досяжності будь-якого іноземного втручання. Країни інвестують в проєкт понад 20 мільярдів доларів, йдетьсся в розслідуванні Bloomberg, передає УНН.

Цитата

"Цей торговий коридор дозволить росії та Ірану скоротити тисячі кілометрів від маршрутів, що вже існують. На його північному кінці знаходиться Азовське море, яке обмежується Кримським півостровом, південно-східним узбережжям України, включно з окупованим росією портом Маріуполь, і гирлом річки Дон", - пише видання.

Деталі

Планується, що новий торговельний шлях через Каспійське море полегшить перевезення вантажів водними та залізничними шляхами. Мета будівництва - захистити комерційні зв'язки від втручання Заходу, зокрема санкцій, та побудувати нові зв'язки з гігантськими економіками Азії, що швидко зростають, пише видання.

За оцінками Марії Шагіної, експертки із санкцій і російської зовнішньої політики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, росія та Іран інвестують близько 25 мільярдів доларів у внутрішній торговельний коридор, допомагаючи полегшити потік товарів, який Захід хоче зупинити.

"Дві країни грають у кішки-мишки. Вони дослідять усі лазівки для транспортування заборонених продуктів і зброї", - сказала вона. 

Ця співпраця викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються заблокувати передачу іранських безпілотників та інших військових засобів, які допомагають кремлю у війні проти України. Як повідомив чиновник адміністрації Байдена з питань санкцій Джеймс О’Браєн, у Вашингтоні "уважно спостерігають" за цим маршрутом та ірансько-російським сполученням загалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран та росія формують "повноцінне оборонне партнерство" - Держдеп

росія планує інвестувати 1 мільярд доларів у покращення судноплавства через Азовське море, річку Дон і канал, що сполучається з Волгою. Згідно з даними Bloomberg, сотні російських та іранських суден, включно з підсанкційними, щодня проходять через протоку, що з'єднує Чорне та Каспійське моря, а навколо найвужчих місць регулярно утворюються пробки. Журналісти додають, що вже принаймні дюжина іранських суден, деякі з яких експлуатуються групою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран, яка перебуває під санкціями США, курсують водами між каспійським узбережжям країни та ключовими портами річки Волга.

Також усередині власних кордонів Іран вкладає гроші в термінали, де вантажі можуть перевозитися з кораблів і на залізниці, що перетинають країну від Каспійського моря до Перської затоки. Тегеран розширює залізничну мережу, яка вже проходить близько 16 000 кілометрів. Офіційно до серпня цього року торгівля між Тегераном і москвою зросла майже вдвічі, а річний показник, швидше за все, скоро перевищить 5 мільярдів доларів. Ключовим вузлом  для обох країну мережах, які вони намагаються побудувати, є Індія.

Перший 12-мільйонний вантаж російського зерна, що прямує до Індії, вже пройшов через Іран, повідомило минулого місяця напівофіційне інформаційне агентство Mehr. Торговельні потоки можуть зрости, якщо Ірану вдасться з’єднати незавершений комплекс порту Чабахар на березі Індійського океану, проєкт, у який інвестувала Індія, зі своєю мережею поїздів далекого прямування. Наразі Чабахар був звільнений від санкцій США, але він може знову викликати пильну увагу з боку Вашингтона.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, у 2021 році росія вперше за 30 років видала кредит Ірану на 6 мільйонів доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,429.00
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,819.68