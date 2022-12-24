росія та Іран будують торговельний шлях всупереч санкціям - Bloomberg

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"Цей торговий коридор дозволить росії та Ірану скоротити тисячі кілометрів від маршрутів, що вже існують. На його північному кінці знаходиться Азовське море, яке обмежується Кримським півостровом, південно-східним узбережжям України, включно з окупованим росією портом Маріуполь, і гирлом річки Дон", - пише видання.

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Планується, що новий торговельний шлях через Каспійське море полегшить перевезення вантажів водними та залізничними шляхами. Мета будівництва - захистити комерційні зв'язки від втручання Заходу, зокрема санкцій, та побудувати нові зв'язки з гігантськими економіками Азії, що швидко зростають, пише видання.

За оцінками Марії Шагіної, експертки із санкцій і російської зовнішньої політики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, росія та Іран інвестують близько 25 мільярдів доларів у внутрішній торговельний коридор, допомагаючи полегшити потік товарів, який Захід хоче зупинити.

"Дві країни грають у кішки-мишки. Вони дослідять усі лазівки для транспортування заборонених продуктів і зброї", - сказала вона.

Ця співпраця викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються заблокувати передачу іранських безпілотників та інших військових засобів, які допомагають кремлю у війні проти України. Як повідомив чиновник адміністрації Байдена з питань санкцій Джеймс О’Браєн, у Вашингтоні "уважно спостерігають" за цим маршрутом та ірансько-російським сполученням загалом.

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росія планує інвестувати 1 мільярд доларів у покращення судноплавства через Азовське море, річку Дон і канал, що сполучається з Волгою. Згідно з даними Bloomberg, сотні російських та іранських суден, включно з підсанкційними, щодня проходять через протоку, що з'єднує Чорне та Каспійське моря, а навколо найвужчих місць регулярно утворюються пробки. Журналісти додають, що вже принаймні дюжина іранських суден, деякі з яких експлуатуються групою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран, яка перебуває під санкціями США, курсують водами між каспійським узбережжям країни та ключовими портами річки Волга.

Також усередині власних кордонів Іран вкладає гроші в термінали, де вантажі можуть перевозитися з кораблів і на залізниці, що перетинають країну від Каспійського моря до Перської затоки. Тегеран розширює залізничну мережу, яка вже проходить близько 16 000 кілометрів. Офіційно до серпня цього року торгівля між Тегераном і москвою зросла майже вдвічі, а річний показник, швидше за все, скоро перевищить 5 мільярдів доларів. Ключовим вузлом для обох країну мережах, які вони намагаються побудувати, є Індія.

Перший 12-мільйонний вантаж російського зерна, що прямує до Індії, вже пройшов через Іран, повідомило минулого місяця напівофіційне інформаційне агентство Mehr. Торговельні потоки можуть зрости, якщо Ірану вдасться з’єднати незавершений комплекс порту Чабахар на березі Індійського океану, проєкт, у який інвестувала Індія, зі своєю мережею поїздів далекого прямування. Наразі Чабахар був звільнений від санкцій США, але він може знову викликати пильну увагу з боку Вашингтона.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, у 2021 році росія вперше за 30 років видала кредит Ірану на 6 мільйонів доларів.