росія вперше за 30 років видала кредит Ірану - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У 2021 році росія вперше за 30 років видала кредит Ірану на 6 мільйонів доларів. Найбільшими боржниками рф минулого року стали білорусь, Бангладеш та Індія, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Так, заборгованість мінська перед москвою, за повідомленням, за рік зросла на 1,9 відсотка – до 8,5 мільярда доларів. На другому місці опинився Бангладеш, чий борг сягнув 4,4 мільярда, а на третьому - Індія, чия заборгованість збільшилася на 11,7 відсотка до 3,3 мільярда доларів.
Вперше з початку 1990-х років перед росією мав борг Іран. За підсумками минулого року він був шість мільйонів доларів. РосЗМІ, посилаючись на дані Світового банку, повідомляють, що востаннє заборгованість Тегерана перед москвою фіксувалася 1992 року. Тоді вона дорівнювала 251,3 тисячі доларів.
Загалом, зазначається, що у 2021 році росії були винні 38 країн, сукупна заборгованість оцінювалася у 26,54 мільярда доларів.
Нагадаємо
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росія в обмін на балістичні ракети може надати Ірану авіаційну техніку та засоби ППО.