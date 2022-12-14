Детали

Так, задолженность минска перед москвой, по сообщению, за год выросла на 1,9 процента – до 8,5 миллиарда долларов. На втором месте оказался Бангладеш, чей долг достиг 4,4 миллиарда, а на третьем – Индия, чья задолженность увеличилась на 11,7 процента до 3,3 миллиарда долларов.

Впервые с начала 1990-х годов перед россией имел долг Иран. По итогам прошлого года у это было шесть миллионов долларов. РосСМИ, ссылаясь на данные Всемирного банка, сообщают, что в последний раз задолженность Тегерана перед москвой фиксировалась в 1992 году. Тогда она равнялась 251,3 тысячи долларов.

В целом, отмечается, что в 2021 году россии были должны 38 стран, совокупная задолженность оценивалась в 26,54 миллиарда долларов.

Напомним

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россия в обмен на баллистические ракеты может предоставить Ирану авиационную технику и средства ПВО.