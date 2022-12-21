Іран та росія формують "повноцінне оборонне партнерство" - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Поставки Іраном безпілотників росії для використання у війні проти України перетворюють відносини між Тегераном і москвою на "повноцінне оборонне партнерство". Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу напередодні, передає УНН.
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"З липня ми говорили про надання Іраном озброєних БПЛА росії застосування смертоносної сили в Україні. Але нещодавно ми повідомили про двосторонній характер цих відносин і про те, що в обмін на ці озброєні БПЛА росія пропонує Ірану безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки. Це перетворює їхні відносини на повноцінне оборонне партнерство", - сказав він.
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За словами речника Держдепу, партнерство між країнами "створює виклики" не лише для України, а й для сусідів Ірану в регіоні. Він додав, що Іран має досвід не лише використання своїх державних інструментів для проведення насильницьких, дестабілізуючих дій у регіоні, але й надання підтримки терористичним групам, які дестабілізують та погано впливають на ситуацію в регіоні.
Нагадаємо
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 20 грудня заявив, що росія має намір передати Ірану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників.