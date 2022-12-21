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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Іран та росія формують "повноцінне оборонне партнерство" - Держдеп

Іран та росія формують "повноцінне оборонне партнерство" - Держдеп

Київ • УНН

 • 451618 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Поставки Іраном безпілотників росії для використання у війні проти України перетворюють відносини між Тегераном і москвою на "повноцінне оборонне партнерство". Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу напередодні, передає УНН.

Цитата

"З липня ми говорили про надання Іраном озброєних БПЛА росії застосування смертоносної сили в Україні. Але нещодавно ми повідомили про двосторонній характер цих відносин і про те, що в обмін на ці озброєні БПЛА росія пропонує Ірану безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки. Це перетворює їхні відносини на повноцінне оборонне партнерство", - сказав він.

Деталі

За словами речника Держдепу, партнерство між країнами "створює виклики" не лише для України, а й для сусідів Ірану в регіоні. Він додав, що Іран має досвід не лише використання своїх державних інструментів для проведення насильницьких, дестабілізуючих дій у регіоні, але й надання підтримки терористичним групам, які дестабілізують та погано впливають на ситуацію в регіоні. 

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 20 грудня заявив, що росія має намір передати Ірану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників.

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