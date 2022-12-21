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Иран и россия формируют "полноценное оборонное партнерство" - Госдеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Поставки Ираном беспилотников россии для использования в войне против Украины превращают отношения между Тегераном и москвой в "полноценное оборонное партнерство". Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга накануне, передает УНН.

Цитата

"С июля мы говорили о предоставлении Ираном вооруженных БПЛА россии для применения смертоносной силы в Украине. Но недавно мы сообщили о двустороннем характере этих отношений и о том, что в обмен на эти вооруженные БПЛА россия предлагает Ирану беспрецедентный уровень военно-технической поддержки. Это превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство", - сказал он.

Детали

По словам спикера Госдепа, партнерство между странами "создает вызовы" не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Он добавил, что Иран имеет опыт не только использования своих государственных инструментов для проведения насильственных, дестабилизирующих действий в регионе, но и поддержки террористических групп, которые дестабилизируют и плохо влияют на ситуацию в регионе. 

Напомним

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 20 декабря заявил, что россия намерена передать Ирану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников.

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