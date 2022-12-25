росія має намір поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Незабаром росія може поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе. Про це УНН пише з посиланням на Israelinfo.
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За інформацією джерел у розвідці, йдеться про 24 винищувачі, які спочатку мали відправити до Єгипту. Зазначається, що США вмовили Каїр відмовитися від угоди, і росіяни шукали покупців для літаків.
москва продала літаки Ірану після того, як Тегеран почав постачати їй дрони. За даними західних розвідок, підготовка іранських льотчиків на нових машинах триває повним ходом.
Як пише відомство, допускається лише мала ймовірність того, що росію зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Тегераном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався незважаючи на тиск США та всередині країни.
Додамо
Як повідомляв УНН, Ізраїль та США розпочали спільні повітряні навчання для імітації авіаударів по іранських цілях.