Израиль и США проводят авиационные учения, имитирующие удары по Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Израиль и США начали совместные воздушные учения для имитации авиаударов по иранским целям, сообщили во вторник израильские военные. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Times of Israel.
Детали
Учения будут проходить со вторника по четверг над Средиземным морем и Израилем. Они будут включать полеты на большие расстояния, такие как те, которые могут понадобиться израильским пилотам, чтобы добраться до Исламской Республики.
В учениях примут участие заправщики и истребители обеих сил.
Вашингтон и Израиль подписали соглашение, согласно которому США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны, и в последние годы обе армии провели многочисленные совместные учения по противовоздушной обороне.
Контекст
Иран, имеющий более 1000 баллистических ракет малой и средней дальности, продолжает контрабанду оружия в страны и негосударственные субъекты, такие как «Хизбалла», арсенал которой, по оценкам, насчитывает около 50 000 ракет на северной границе Израиля.
В условиях высокой напряженности из-за ядерной программы Ирана и региональной враждебности Израиль и Исламская Республика угрожают друг другу нанести удары.
Израиль значительно повысил уровень своей готовности и за последний год сделал шаги по подготовке надежного военного варианта против ядерных объектов Ирана.
Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц заявил журналистам в начале месяца, что, хотя у Израиля есть возможности нанести удар по ядерным объектам Ирана, но назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен «тщательно» рассмотреть этот вопрос, прежде чем отдавать приказ.