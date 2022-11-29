Ізраїль та США проводять авіаційні навчання, що імітують удари по Ірану

Деталі

Навчання відбуватимуться з вівторка по четвер над Середземним морем та Ізраїлем. Вони будуть включати польоти на великі відстані, такі як ті, які можуть знадобитися ізраїльським пілотам, щоб дістатися до Ісламської Республіки.

У навчаннях візьмуть участь заправники та винищувачі обох сил.

Вашингтон та Ізраїль підписали угоду, згідно з якою США прийдуть на допомогу Ізраїлю з протиракетною обороною під час війни, і в останні роки обидві армії провели численні спільні навчання з протиповітряної оборони.

Контекст

Іран, який має більш ніж 1000 балістичних ракет малої та середньої дальності, продовжує контрабанду зброї в країни та недержавні суб'єкти, такі як «Хізбалла», арсенал якої, за оцінками, налічує близько 50 000 ракет на північному кордоні Ізраїлю.

В умовах високої напруженості через ядерну програму Ірану та регіональну ворожість Ізраїль та Ісламська Республіка погрожують один одному завдати ударів.

Ізраїль значно підвищив рівень своєї готовності і за останній рік зробив кроки щодо підготовки надійного військового варіанту проти ядерних об'єктів Ірану.

Міністр оборони Бені Ганц, який іде у відставку, заявив журналістам на початку місяця, що, хоча в Ізраїлю є можливості завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, призначений прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повинен «ретельно» розглянути це питання, перш ніж віддавати наказ.