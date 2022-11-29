Ізраїль та США проводять авіаційні навчання, що імітують удари по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ізраїль та США розпочали спільні повітряні навчання для імітації авіаударів по іранських цілях, повідомили у вівторок ізраїльські військові Про це УНН пише посилаючись на The Times of Israel.
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Навчання відбуватимуться з вівторка по четвер над Середземним морем та Ізраїлем. Вони будуть включати польоти на великі відстані, такі як ті, які можуть знадобитися ізраїльським пілотам, щоб дістатися до Ісламської Республіки.
У навчаннях візьмуть участь заправники та винищувачі обох сил.
Вашингтон та Ізраїль підписали угоду, згідно з якою США прийдуть на допомогу Ізраїлю з протиракетною обороною під час війни, і в останні роки обидві армії провели численні спільні навчання з протиповітряної оборони.
Контекст
Іран, який має більш ніж 1000 балістичних ракет малої та середньої дальності, продовжує контрабанду зброї в країни та недержавні суб'єкти, такі як «Хізбалла», арсенал якої, за оцінками, налічує близько 50 000 ракет на північному кордоні Ізраїлю.
В умовах високої напруженості через ядерну програму Ірану та регіональну ворожість Ізраїль та Ісламська Республіка погрожують один одному завдати ударів.
Ізраїль значно підвищив рівень своєї готовності і за останній рік зробив кроки щодо підготовки надійного військового варіанту проти ядерних об'єктів Ірану.
Міністр оборони Бені Ганц, який іде у відставку, заявив журналістам на початку місяця, що, хоча в Ізраїлю є можливості завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, призначений прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повинен «ретельно» розглянути це питання, перш ніж віддавати наказ.