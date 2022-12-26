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Буданов: из-за технического голода рф по всему миру ищет, где приобрести снаряды для дальнейшего ведения войны

Буданов: из-за технического голода рф по всему миру ищет, где приобрести снаряды для дальнейшего ведения войны

Киев • УНН

 • 416482 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В россии, примерно с осени, начался технический голод из-за введенных санкций. Как заявил в интервью LIGA.net глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, москва по всему миру ищет снаряды для дальнейшего ведения войны, передает УНН.

Цитата

“Русская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они приблизительно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам –, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к РСЗО”, – отмечает Буданов.

Детали

По его словам, сейчас россияне так же во всем мире ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам".

Государству-агрессору помогают некоторые страны, но во многих случаях продают через третьи страны.

Буданов также прокомментировал усиление сотрудничества россии с Ираном. По его мнению, кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131 рф больше “ничего не светит”. В частности, Москва пытается приобрести боеприпасы у Тегерана, а также хочет получить баллистические ракеты. Однако никакой ракеты Иран так и не передал.

“Все уже видели и слышали эти летающие "мопеды". Кто может даже чувствовал на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше к ракетам – вопрос открыт. Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это россии – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться”, – добавил Буданов.

Дополнение

По данным СМИ, вскоре россия может поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе.

Также Bloomberg сообщал, что россия и Иран вопреки санкциям строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана.

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