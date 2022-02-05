"Будь-яка іскра" у напруженій ситуації небезпечна: у Кремлі відповіли на публікацію Bloomberg про вторгнення Росії в Україну

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Кремлі відреагували на помилкову публікацію Bloomberg про вторгнення Росії в Україну, заявивши, що це не було провокацією, але "будь-яка іскра" в напруженій ситуації небезпечна. Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на росЗМІ.