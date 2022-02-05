"Будь-яка іскра" у напруженій ситуації небезпечна: у Кремлі відповіли на публікацію Bloomberg про вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Кремлі відреагували на помилкову публікацію Bloomberg про вторгнення Росії в Україну, заявивши, що це не було провокацією, але "будь-яка іскра" в напруженій ситуації небезпечна. Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Це прекрасна демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, провокована нескінченними агресивними заявами, які йдуть з Вашингтона, з Лондона, з інших європейських столиць", — заявив представник Кремля.
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За його словами, дане повідомлення американського інформагентства говорить про небезпеку агресивних заяв США і столиць заходу.
Пєсков зазначив, що це ілюстрація того, які наслідки може мати "атмосфера надзвичайної напруженості, що склалася через агресивні дії європейців".
Що було раніше
Сьогодні вранці сайт фінансових новин Bloomberg випадково повідомив, що Росія вторглася в Україну з заголовком на своїй домашній сторінці "прямий ефір: Росія вторгається в Україну".
Представник Bloomberg News заявив, що відомство готує заголовки для багатьох сценаріїв, і один з цих заголовків був випадково опублікований сьогодні близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на веб-сайті.