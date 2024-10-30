Британська розвідка: рф арештовує чиновників часів шойгу не для боротьби з корупцією
Київ • УНН
Генерал-майора оглобліна заарештували вдруге за хабар у 10 млн рублів від телекомунікаційної компанії. Британська розвідка вважає, що рф не бореться з корупцією, а прагне зробити її більш керованою.
російська влада з ентузіазмом арештовує чиновників міноборони рф, призначених за часівколишнього міністра оборони сергія шойгу. Метою даних арештів, ймовірно не є бажання викорінити корупцію, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
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Як йдеться у звіті, за даними слідчого комітету рф, було арештовано генерал-майора олександра оглобліна. Наразі він перебуває в СІЗО за отримання хабара в розмірі 10 мільйонів рублів від телекомунікаційної компанії за укладення контракту з міністерством оборони рф.
Раніше, як повідомляється, оглобліна було засуджено до чотирьох із половиною років позбавлення волі в лютому 2022 року за окремими обвинуваченнями в розтраті. Його звільнили достроково після того, як він дав свідчення проти свого колишнього начальника - заступника начальника генерального штабу, начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта вадима шамаріна, якого затримали у травні 2024 року.
Другий арешт оглобліна свідчить про те, що російська влада продовжує з ентузіазмом висувати звинувачення в корупції проти чинних і колишніх чиновників оборонного відомства (призначених за часів колишнього міністра оборони сергія шойгу), навіть після винесення перших обвинувальних вироків
У британській розвідці вважають, що метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції; така поведінка є основоположною для функціонування режиму. Натомість російська влада, найімовірніше, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які не так сильно впливають на функціонування відомства.
У росії затримали чергового генерала армії: ексзаступника шойгу підозрюють у шахрайстві29.08.24, 14:45 • 12752 перегляди